Ex-assistente de David Beckham volta a falar sobre suposto affair com o atleta: - Eu nunca menti

Rebecca Loos, mulher que alega ter tido um affair com David Beckham enquanto trabalhava como assistente pessoal do ex-jogador de futebol em 2003, voltou a falar sobre o assunto em entrevista ao 60 Minutes Australia. Ela relembrou as polêmicas em torno da revelação e frisou seu lado da história.

Rebecca começou a trabalhar com o ex-atleta quando ele começou a jogar pelo Real Madrid após ter saído do Manchester United. Ele já era casado com Victoria Beckham e o casal tinha dois filhos. A Spice Girl acabou ficando na Inglaterra enquanto o marido se mudou para a Espanha. A primeira vez que a ex-assistente expôs o suposto affair foi em 2004 e David na época negou ter tido um caso extraconjugal. No entanto, ele mencionou o escândalo em seu documentário da Netflix lançado em 2023.

- Na minha opinião, foi uma coisa muito corajosa de se fazer, enfrentá-los. Eu me apeguei à verdade. Eu nunca exagerei. Eu nunca menti sobre nada. Por quê? Porque eu estou enfrentando o casal mais forte e poderoso da mídia, que tem todo o dinheiro do mundo para as melhores relações-públicas, os melhores advogados. E tudo o que eu tinha do meu lado era a verdade, declara ela.

Rebecca relembra que a primeira vez que David deu em cima dela foi em uma boate. Ela relata que o ex-jogador teria a convidado para ir ao hotel com ele. Inicialmente, ela teria negado o convite, mas depois acabou cedendo.

- Ele ficou olhando para mim e eu cedi, então fomos ao quarto de hotel dele. Os olhos dele, a forma como ele te olha... é meio difícil não aceitar. Ele tem um certo poder carismático, ele é muito bonito e eu acho que ele facilmente consegue o que quer. E sabe disso.

A ex-assistente revela que realmente estava atraída pelo atleta e que se decepcionou quando o viu com uma modelo.

- Ele me disse que nunca tinha feito isso antes. Eu fui o primeiro. Eu caí no anzol, na linha e na chumbada por cada linha clichê que ele me alimentou. E duas semanas depois estávamos na festa de aniversário do Ronaldo e ele saiu com essa linda modelo. E eu fiquei tipo: Oh. Foi uma noite difícil para mim. Eu fiquei tipo: Uh, não entendo. E comecei a perceber que tinha sido muito enganado.

Começaram a surgir boatos de que David estava sendo infiel e Rebecca decidiu se pronunciar publicamente em 2004 expondo o suposto caso com o atleta. Questionada sobre o motivo de ter tomado a decisão, ela explica:

- Sempre tive a opinião de que é melhor que isso venha de mim e que eu tenha algum tipo de controle. Além disso, ao fazer isso, era uma maneira de eu, de certa forma, não me vingar dele, mas... a maneira como ele me tratou foi muito injusta, o que ele estava fazendo e aquela vida de duas caras. Sei o quanto a imagem dele significa para ele. Acho que quero que ele sinta um pouco de dor também. Não sei, parece vingativo dizer isso, mas quando você tem 26 anos, é como você reage.

Rebecca explicou que nunca esperou que David falasse sobre o escândalo em sua série documental:

- Primeiro eu fiquei tipo: O que ele disse? Porque ele nunca realmente aceitou nada publicamente.

A ex-assistente ainda falou que ficou incomodada com a forma como o famoso tratou a polêmica:

- Achei que ele teria feito uma declaração ou algo assim e apenas se desculpado. Acho que o fato de ele ter se referido às minhas alegações como ridículas... só me irritou ainda mais. Faz você querer se defender e continuar se apresentando.

Rebecca diz ainda que se sentiu mal por Victoria:

- Houve histórias horríveis sobre mim, houve histórias horríveis sobre essa esposa Victoria. Nunca houve histórias horríveis sobre ele. Ele era o cara. Dê um tapinha nas costas dele; bom para você. Nada mudou na vida dele, mas foi tudo culpa de Victoria, minha culpa. Toda a culpa foi nossa.

E finalizou falando sobre como ficou a sua saúde mental após ter se tornado centro de um enorme bafafá.

- Acho que tudo isso impactou minha saúde mental de uma forma que foi bem traumática, mas não admiti que fosse traumático porque queria ser corajosa e forte. Mas parte disso vazou e chegou até mim e levou tempo para me recuperar.