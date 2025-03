Projeção do Focus de alta do PIB de 2025 passa de 1,98% para 1,97%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 caiu pela terceira semana consecutiva, de 1,98% para 1,97%. Um mês antes, estava em 2,01%. Levando em conta apenas as 35 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis - mais sensíveis a novidades -, permaneceu em 2,0%.

Na última quinta-feira, 27, o Banco Central diminuiu a sua estimativa para o crescimento do PIB deste ano, de 2,1% para 1,9%. O diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, explicou que a revisão é consistente com a perspectiva de moderação do crescimento, por causa da política monetária mais contracionista. Mas notou que há uma incerteza maior sobre a taxa, por causa das dúvidas sobre o cenário externo e sobre o ritmo de arrefecimento da atividade.

"A incerteza sobre essa projeção aumentou, tanto pelas questões externas que a gente já discutiu, quanto pelas internas, como é que vai se dar esse processo de desaceleração", disse Guilen, durante entrevista coletiva para comentar o Relatório de Política Monetária (RPM), que substituiu o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 se manteve em 1,60% pela segunda semana seguida. Um mês antes, era de 1,70%. Considerando só as 31 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, caiu de 1,64% para 1,60%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 subiu de 1,99% para 2,0%. Um mês antes, era de 2,0%. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável em 2,0% pela 55ª semana seguida.