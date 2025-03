Vilma, Vinícius e Diego Hypolito são indicados para novo Paredão do 'BBB 25'

Após uma eliminação e a Prova do Líder, o BBB 25 contou com a formação de mais um Paredão neste domingo, 30. Vilma, Vinícius e Diego Hypolito vão disputar o voto do público para saber quem vai ser eliminado.

Como foi a dinâmica do Paredão

- Um participante será indicado pelo Líder.

- O mais votado pela casa - em votação aberta - está no Paredão.

- Contragolpe do participante votado pela casa, que indica mais um.

- Não há Prova Bate-Volta. O Paredão é triplo.

Quem votou em quem no Paredão

- O Líder Maike indicou Diego Hypolito direto ao Paredão.

- Delma votou em Vilma.

- Guilherme votou em Vilma.

- Vilma votou em Delma.

- Vitória Strada votou em Vilma.

- Diego Hypolito votou em Vilma.

- Daniele Hypolito votou em Vilma.

- Renata votou em Delma.

- João Gabriel votou em Delma.

- Vinícius votou em Vilma.

- João Pedro votou em Delma.

- Delma usou o contragolpe para indicar Vinícius ao Paredão.

Os mais votados pela casa no Paredão

- 6 votos - Vilma

- 4 votos - Delma