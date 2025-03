Lula defende diálogo com os EUA sobre as tarifas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que tentará negociar ao máximo com os Estados Unidos antes de adotar a reciprocidade tarifária ou recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) como resposta a eventuais aumentos de tarifas dos Estados Unidos a produtos brasileiros. A declaração foi dada à imprensa em Hanói, no sábado, dia 29, ao encerrar viagem oficial ao Vietnã.

"Antes de fazer a briga da reciprocidade ou de fazer a briga na OMC, a gente quer gastar todas as palavras que estão no nosso dicionário para fazer um livre-comércio com os Estados Unidos. Os EUA sempre foram historicamente um país importante para o Brasil. Nós temos um fluxo de comércio de U$ 87 bilhões. Eles são superavitários em US$ 7 bilhões. Então, eles também têm de pensar na responsabilidade deles", disse o presidente.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.