Eva é eliminada do BBB25 e novo paredão é formado com Diego Hypólito, Vilma e Vinícius

Na semana turbo o público não tem tempo nem de ficar triste com a eliminação de alguém que já tem mais uma Prova do Líder, vencida por Maike, e formação de paredão. Após a eliminação de Eva, já teve mais uma formação de berlinda que colocou Diego, Vilma e Vinícius.

Seguindo no ritmo acelerado das semanas finais do BBB25 Tadeu Schmidt rapidamente entrou para conversar com os emparedados Vinícius, Joselma e Eva já no primeiro bloco do programa neste domingo, dia 30. Em seguida, ele já chegou com o discurso contando quem tinha sido eliminado.

Antes da Prova do Líder Maike vetou Diego Hypólito e Vinícius. Por sorteio, foram formados trios para a disputa e ficou assim: Renata, Vilma e Joselma, com três minutos e 54 segundos; João Pedro, Guilherme e Daniele, com dois minutos e 32 segundos; Maike, João Gabriel e Vitória Strada, com dois minutos e dois segundos.

Depois do terceiro trio levar a melhor na primeira fase, eles seguiram para a parte final. A ordem ficou com Maike, Vitória e João Gabriel, e por sorte quem foi eliminado nessa foi o gêmeo. A liderança ficou com o nadador outra vez.

Em seguida, a formação de mais um paredão rolou, com indicação direta de Diego pelo líder. Com votação aberta quem levou a pior foi Vilma, que teve o direito a puxar Vinícius pela segunda berlinda seguida.