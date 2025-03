Jovem checo surpreende e impede 100º título de Djokovic ao conquistar o Masters 1000 de Miami

O sonho de Novak Djokovic somar 100 títulos na história foi adiado. Neste domingo, após quase seis horas de atraso por causa do dilúvio que castigou a Flórida, o sérvio acabou surpreendido pelo jovem checo Jakub Mensik, de 19 anos, ao perder a final do Masters 1000 de Miami após dois tie-breaks, parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/4) em 2h05.

Até então sem perder sets na competição em Miami, na qual buscava seu sétimo título em oito finais, Djokovic acabou sofrendo demais com os duros golpes do checo e acabou se descontrolando algumas vezes na partida, o que custou caro. Terminou a partida exausto, mas jamais sem deixar de lutar.

Com a vitória no Hard Rock Stadium e a conquista dos mil pontos, Mensik vai melhorar bastante a sua posição no ranking da ATP que será divulgado nesta segunda-feira. Ele entrou no Masters 1000 de Miami como o 54º do mundo e deve encostar no Top 20.

Antes de o jogo começar, Djokovic deu um susto na torcida ao aparecer aquecendo com o olho direito inchado. Sua equipe tratou logo de esclarecer que tratava-se de um terçol insuficiente para impedir sua apresentação na decisão com Mensik. O favorito entrou em quadra com campanha perfeita em Miami. O sérvio, amparado pelo jogo ofensivo, ganhou suas cinco partidas por 2 a 0.

Apostando em um potente saque, Mensik queria consolidar uma campanha impressionante. Das seis vitórias até a decisão, quatro foram diante de cabeças de chave. O checo superou o britânico Jack Draper (6° favorito), o compatriota Tomas Machac (20°, por W.O.), o francês Arthur Fils (17°) e, por fim, o norte-americano Taylor Fritz (3°), em jogo no qual aplicou 25 aces.

Djokovic iniciou a decisão sendo surpreendido pela força do checo, que foi logo abrindo 3 a 0 sem muito esforço. Mensik confirmou seus serviços e quebrou aproveitando erros não forçados do sérvio. Respirou fundo e "entrou" para a decisão.

Depois de desencantar, o número 5 do mundo deu enorme susto no quinto game ao escorregar e ficar caído em quadra. Levando sob aplausos. A desvantagem de 4 a 1 não incomodava o experiente tenista, que começou a deixar o rival confuso co, seu repertório de jogadas. Variando bastante, Djokovic buscou o empate por 4 a 4.

O equilíbrio permaneceu nos games seguintes e o primeiro set foi para o tie-break. Assim como no começo, Mensik saiu com 3 a 0. Djokovic, bastante irritado, falava muito e reclamava dos erros bobos. Mas o destempero acabou custando caro e a desvantagem ficou ainda maior, com incríveis 5 a 0 após frustrada tentativa de curta parando na rede. O checo fechou no smash, por 7 a 4. Primeiro set perdido pelo ex-número 1 do mundo.

Djokovic largou o segundo set com o serviço e lutando bastante para ficar em vantagem. Ao fazer 3 a 2 após salvar um break, enfim soltou um grito de vibração. Mas não conseguia ameaçar o saque do checo.

O sérvio caminhou na frente até 6 a 5, contudo não conseguiu ter nenhum break point para jogar pressão sobre o jovem oponente. Sentiria Mensik a pressão de sacar com o favorito com chance de fechar o set? Não, e a definição novamente foi ao tie-break.

Djokovic saiu atrás na parcial decisiva, perdendo o serviço. Olhando ao céu, parecia não crer no que acontecia. Já ofegante, buscava forças para evitar a derrota. Ao parar na rede, deitou no chão, exausto. Mensik abriu 4 a 2 com saque perfeito e ficou gigante na decisão. Chegou ao match point com 6 a 3 e dois serviços. Fechou na segunda oportunidade e celebrou a conquista com abraço em um dos maiores da modalidade.