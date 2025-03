Abel cutuca própria torcida e descarta mudar o futebol do Palmeiras: 'O que sempre fizemos'

Abel Ferreira parece um tanto perdido no Palmeiras. Sem deixar a modéstia de lado, o treinador parece não saber o que falar com tantos questionamentos, discute com jornalista, provoca a própria torcida e garante que sua equipe sempre jogou da mesma forma sob sua direção e que não há motivos para mudanças.

Após o empate sem gols com o Botafogo, neste domingo, a torcida palmeirense vaiou a largada com tropeço no Brasileirão, no Allianz Parque com mais de 30 mil pessoas. O técnico português optou por usar a cantoria dos cariocas para provocar os palmeirenses.

"Vocês viram eles cantando 'somos campeões, somos campeões?'. Nos dois anos que fomos campeões não vi os nossos torcedores cantando isso durante o ano", cutucou Abel, visivelmente incomodado com as cobranças que crescem a cada jogo do Palmeiras.

Mesmo com as críticas pelo excesso de 'chuveirinhos' ao longo das partidas, o técnico também optou por atacar ao invés de demonstrar humildade para admitir que o futebol vistoso do Palmeiras de outrora já nao existe mais.

"Como foi a jogada do Lopez do gol que falhou (recebeu lançamento e bateu em cima do Jhon)? Foi um passe, um lançamento (e não cruzamento). Como foi ontem o gol espetacular do Internacional ontem (sábado)?", questionou a pergunta. O repórter disse que queria saber sobre o Palmeiras e o técnico continuou sua explicação sem convencer.

"Eu analiso a forma como mais gols saem. 80% dos gols, não são 100%, são feito de combinações de cruzamento, rasteiros ou dois contra um. Ou passes atrasados. E foi isso o que fizemos os anos todos e continuaremos a fazer", disse. Não agradou na resposta e foi questionado se o time deixou de trabalhar bolas pelo chão. "É sua opinião", limitou-se a dizer.

Abel Ferreira também não vê motivos para críticas ao setor ofensivo. "Nos últimos cinco jogos fizemos quatro gols e sofremos apenas um. Nesses últimos dois jogos, contra Corinthians e Botafogo, um tinha uma linha defensiva muito experiente (final do Paulistão) e realmente tivemos muita dificuldade e, muito sinceramente, neste jogo (deste domingo) poderíamos ter ganho e também perdido."