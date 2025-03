Lukaku marca o 400º gol da carreira, Napoli derrota Milan e segue na cola da Inter no Italiano

O Napoli impediu que a Inter de Milão abrisse ainda mais vantagem na liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Milan por 2 a 1, neste domingo, no estádio Diego Armando Maradona, pela 30ª rodada. Com o resultado, a diferença entre os líderes segue em três pontos.

A equipe napolitana chegou aos 64 pontos, enquanto a Inter lidera com 67. Já o Milan, cada vez mais distante de uma vaga nos torneios europeus, é o nono colocado, com 47, aumentando a pressão sobre a equipe na reta final da competição.

O destaque da partida foi Lukaku, que marcou um dos gols do Napoli e atingiu a expressiva marca de 400 gols na carreira, consolidando-se como um dos grandes artilheiros do futebol mundial.

O Napoli começou o jogo com intensidade máxima e precisou de apenas um minuto para abrir o placar. Politano aproveitou um cruzamento preciso e, mesmo cercado por três defensores, conseguiu finalizar para o fundo das redes, surpreendendo a defesa do Milan logo no início da partida.

O gol animou ainda mais os donos da casa, que seguiram sufocando o Milan e não permitiram espaço para reação. Aos 19, uma bela troca de passes deixou Lukaku em ótima posição dentro da área. O atacante girou com categoria e bateu firme para marcar o segundo gol do Napoli, ampliando a vantagem e colocando o time em situação confortável.

O Milan tentou responder ainda no primeiro tempo e aumentou a pressão nos minutos finais da etapa inicial. No entanto, a equipe não conseguiu criar chances claras de gol, esbarrando na defesa bem postada do Napoli e na falta de precisão nas jogadas ofensivas.

Na segunda etapa, o Milan voltou mais agressivo e conseguiu criar mais oportunidades. Aos 25, a equipe teve um pênalti a seu favor, dando esperanças de uma possível reação. No entanto, Gimenez cobrou e parou na grande defesa do goleiro Meret, que manteve a vantagem napolitana no placar.

Mesmo administrando o resultado, o Napoli sofreu no fim. Aos 39, o Milan conseguiu diminuir a diferença com Luka Jovic, que recebeu dentro da área após jogada pelo lado esquerdo e finalizou com precisão. A equipe visitante pressionou até os instantes finais em busca do empate, mas a defesa do Napoli segurou a vantagem e garantiu a vitória em casa.

Na próxima rodada, a Juventus derrotou a Roma no domingo, às 15h45, no estádio Olímpico de Roma. Na segunda, dia 7, o Napoli visita o Bologna, no mesmo horário, no Renato Dallara.