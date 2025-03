Pesquisa diz que 72% dos americanos esperam aumentos de preços no curto prazo devido a tarifas

Pesquisa realizada pelo YouGov, em parceria com a CBS News, aponta que 72% dos americanos esperam aumento de preços no curto prazo devido à política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, e 47% veem impacto inflacionário no longo prazo. Apenas 5% dos entrevistados veem impacto deflacionário das tarifas no curto prazo, e 29% no longo prazo.

Segundo o levantamento, que ouviu 2.609 pessoas entre 27 e 28 de março, 55% dos entrevistados afirmaram que o governo Trump está "focando muito" em aplicar tarifas, enquanto 64% pensam que a administração americana não está focando o suficiente em baixar os preços da economia.

As expectativas de impacto das políticas econômicas do governo Trump pioraram em relação ao levantamento realizado em janeiro. De acordo com a pesquisa, 42% dos entrevistados avaliam que as medidas da administração republicana estão piorando sua vida financeira, e apenas 23% veem suas condições melhorando - em janeiro, o levantamento mostrava 28% e 42%, respectivamente.

Atualmente, 60% dos americanos se dizem insatisfeitos com a economia dos EUA.