'Não foi fácil', diz Juliana Oliveira sobre acusar Otávio Mesquita de estupro

A comediante Juliana Oliveira se manifestou pela primeira vez após formalizar uma representação contra o apresentador Otávio Mesquita. Ela o acusa de tê-la estuprado durante uma gravação do The Noite, em 2016.

"Não foi fácil! Tornar pública minha dor e buscar justiça foi uma decisão difícil", escreveu. "Neste momento, escolho o silêncio para me resguardar, organizar meus sentimentos, me afastar dos julgamentos da internet e encontrar apoio na minha família."

Ela disse que, por enquanto, não está pronta para falar sobre o assunto mais profundamente, mas prometeu retornar às redes sociais quando estiver melhor. "Quando me sentir pronta, vou falar - não para aparecer, mas para encorajar outras mulheres a denunciarem qualquer tipo de abuso", finalizou.

Segundo a denúncia protocolada no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) na última quinta-feira, 27, Mesquita teria tocado as partes íntimas de Juliana sem o consentimento dela, que teria tentado afastá-lo. Em um vídeo, é possível ver ainda Otávio Mesquita simulando movimentos de sexo enquanto segurava Juliana com as pernas.

Na sexta-feira, 28, Mesquita se defendeu das acusações em um vídeo publicado no Instagram.

"Esta acusação era sobre uma 'brincadeira' na abertura do programa do Danilo Gentili, onde eu participei como convidado em 2016. Agora vendo o vídeo com o olhar dos tempos atuais, sei que não repetiria isso, né? Naquela época podia brincar muito, mas enfim. A distância entre o que aconteceu no palco e um estupro é gigantesca mesmo, é absurdo isso", defendeu-se.

Em outro vídeo, ele lamenta a denúncia. "Eu não tenho nada contra ninguém, mas fico muito triste quando as pessoas fazem coisas que não são reais. Agora eu saio fora e deixo que a parte jurídica siga e agradeço a todos que foram muito meus amigos."

Entenda o caso

Juliana Oliveira acusou Otávio Mesquita de estupro, devido a um episódio ocorrido durante uma edição de 2016 do The Noite, programa apresentado por Danilo Gentili no SBT.

O vídeo, que pode ser visto no YouTube ou abaixo, mostra Otávio chegando ao palco pendurado por um cabo de aço. Juliana vai ajudá-lo a retirar os equipamentos de segurança, e no momento ele toca seus seios e outras partes de seu corpo. Em seguida, simula movimentos de sexo. A cena se repete.

O advogado responsável pela denúncia de Juliana Oliveira, Hédio Silva Jr., disse, à coluna da jornalista Mônica Bérgamo da Folha de S.Paulo, que a lei penal "considera que a prática de atos libidinosos mediante violência configura estupro, ainda que não haja penetração".

O Estadão tentou contato com o advogado de Juliana Oliveira, com a assessoria de Otávio Mesquita e com o SBT para um pronunciamento, mas não houve resposta. O espaço segue aberto.