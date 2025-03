Disfarçado, Filipe Ret faz show surpresa em estação de metrô no Rio de Janeiro

Quem estava na hora certa, em uma estação de metrô do Rio de Janeiro recebeu uma surpresa e tanto! No último sábado, dia 29, Filipe Ret chegou no local disfarçado e começou uma apresentação.

A ação era um esquenta para um show do cantor que ia rolar no último sábado, da madrugada para o domingo, dia 30. O momento aconteceu no BBB25.

Além de Ret, também se apresentaram no reality show, que entrou em modo turbo nesta semana, João Gomes, Manu Bahtidão e L7nnon.

A invasão de Filipe e dos fãs no local de transporte público gerou burburinho nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto alguns curtiram o fácil acesso para os fãs, outros levantaram a chance de atrapalhar quem só está de passagem.