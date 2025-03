Inter de Milão derrota Udinese e abre vantagem na liderança do Campeonato Italiano

A Inter de Milão não deu chance ao azar e abriu vantagem na liderança do Campeonato Italiano ao derrotar a Udinese por 2 a 1, neste domingo, no estádio Giuseppe Meazza, pela 30ª rodada, com mais uma grande atuação de Dimarco, autor de duas assistências. O time nerazzurri controlou a partida desde os primeiros minutos, demonstrando um jogo envolvente e eficiente, enquanto a Udinese, sem muita inspiração, teve dificuldades para ameaçar a meta adversária.

Com o resultado, a Inter chegou aos 67 pontos e está cada vez mais perto do título italiano, mantendo a liderança e se distanciando do vice-líder Napoli, que segue pressionando. Já a Udinese, com a derrota, permanece no meio da tabela, com 40, sem grandes aspirações para a parte de cima da classificação, mas também longe da zona de rebaixamento.

A Inter de Milão dominou completamente o primeiro tempo contra a Udinese, impondo seu ritmo de jogo desde os minutos iniciais. Aos 11, a equipe abriu o placar em um belo contra-ataque, que contou com troca de passes precisa, virada de jogo e corta-luz. Na área, Arnautovic finalizou de primeira após receber na marca do pênalti, sem chances para o goleiro. O time de Simone Inzaghi seguiu controlando a partida, mantendo a posse de bola e pressionando a saída de jogo do adversário.

Aos 28, os donos da casa ampliaram o marcador com um gol muito semelhante ao primeiro. Dimarco, novamente pela esquerda, cruzou na medida para Frattesi, que, de primeira, bateu firme para fazer 2 a 0. Com quase 60% de posse de bola, a Inter desperdiçou outras oportunidades de ampliar, enquanto a Udinese não conseguiu reagir e pouco ameaçou o gol de Sommer.

Na segunda etapa, a Inter de Milão manteve a posse de bola, mas encontrou dificuldades na criação de jogadas. Com um ritmo menos intenso, a equipe de Simone Inzaghi não conseguiu finalizar no gol e viu a Udinese crescer na partida. Mais agressivo, o time visitante aproveitou os espaços e arriscou mais no ataque. Aos 25 minutos, Solet acertou um chute de longa distância e surpreendeu Sommer, diminuindo o placar para 2 a 1.

Nos minutos finais, a Udinese tentou pressionar em busca do empate, explorando bolas alçadas na área e investindo no jogo ofensivo. No entanto, a Inter conseguiu se segurar, administrando o resultado com posse de bola e solidez defensiva. Com a vitória confirmada, a equipe nerazzurri somou mais três pontos e segue firme na briga pelo título do Campeonato Italiano.

Mais cedo, a Atalanta perdeu o fôlego na luta pelo título ao ser derrotada pela Fiorentina por 1 a 0, com gol de Kean. Com isso, a equipe permaneceu na terceira posição, com 58 pontos, vendo suas chances de levantar a taça se distanciando. A Fiorentina, por sua vez, subiu para o sétimo lugar, com 51, seguindo firme na briga por uma vaga nas competições europeias.

Já o Cagliari conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento ao vencer o Monza por 3 a 0, em casa, com gols de Viola, Gaetano e Luvumbo. Com a vitória, o Cagliari subiu para a 14ª posição, com 29 pontos, enquanto o Monza, na lanterna, segue com apenas 15.