João Carlos Martins anuncia despedida dos palcos: Vou saindo dos holofotes

Fim de uma era! João Carlos Martins, aos 84 anos de idade, anunciou sua despedida dos palcos internacionais, e que aos poucos vai parar as apresentações no Brasil. O maestro realizará um show de despedida no Carnegie Hall, em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 9 de maio.

O anúncio foi feito em uma publicação no Instagram do músico onde ele explica que continuará se dedicando a novos projetos e focando na educação musical.

Dia 9 de maio farei minha despedida dos palcos internacionais no Carnegie Hall-NY, e aos poucos vou saindo dos holofotes no Brasil. Mas aos 84 anos a mente não pode parar, iniciou o maestro.

Vou intensificar meu trabalho de educação musical e, ao lado de grandes profissionais, tentar inspirar pessoas a transformarem adversidades em grandes realizações, explicou.

Ao final da legenda, João Carlos conta que no dia 30 de abril trará mais informações sobre seu projeto de mentoria.

Dia 30 de abril pretendo anunciar oficialmente na Sala São Paulo o projeto da mentoria, e nenhum detalhe em nenhum aspecto ainda foi definido. Estamos programando isso para o próximo semestre.