Letícia Cazarré desabafa nas redes sobre estado de saúde da filha: Exige luta

Leticia Cazarré compartilhou, no último sábado, dia 30, uma publicação em seu Instagram, desabafando mais uma vez sobre o estado de saúde da filha, Maria Guilhermina,

No post, a pequena aparece na unidade médica e Leticia reflete sobre as diversas idas da família ao hospital após Maria ser diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma doença cardíaca rara.

Uma vida inteira de idas e vindas à UTI. Como será que é pra ela? Só posso dizer sobre como é para mim: exige abandono, exige luta, exige oração, exige humildade, exige alegria, exige dedicação, exige esperança, iniciou Leticia na legenda.

Ela ainda continua relembrando o quão difícil era se manter firme e sorrindo mesmo com as dificuldades.

E, apesar de parecer tão difícil, de alguma maneira a gente consegue passar por tudo o que é necessário e ainda sorrir de verdade. Sorrir para os médicos. Sorrir para as enfermeiras. Sorrir para a filhinha no leito. Sorrir para a vida, escreveu.

Para finalizar, a esposa de Juliano Cazarré adicionou uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus.

O coração é meu, pode sofrer. O rosto é do irmão, deve sorrir.