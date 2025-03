Amigas na vida real, Débora Bloch fala da relação com Malu Galli em Vale Tudo: - Como é que eu vou tratar a Malu assim

A novela Vale Tudo foi marcada por grandes atuações, principalmente das antagonistas que não tinham medo de se posicionar e maltratar os familiares. Entre elas, está Odete Roitman, que foi vivida por Beatriz Segall originalmente. Durante coletiva de imprensa, Débora Bloch, que vai interpretar a matriarca na nova versão, falou sobre a relação com a amiga Malu Galli, que é Celina Roitman.

As duas já viveram irmãs em outro projeto, Sete Vidas, e são muito próximas na vida fora das telinhas. Mas como ainda estavam no início das gravações de Vale Tudo, a curiosidade com o texto e em como criar uma relação disfuncional tomava conta dos pensamentos da dupla, como conta Malu Galli.

- A gente é amiga na vida mesmo, assim real, então a gente tem muita parceria e muita intimidade. Acho que isso ajuda muito. Os trabalhos que a gente fez juntas acho que foram bons trabalhos, de fazer, um resultado que repercutiu super bem. Agora vamos fazer irmãs em um relação disfuncional, eu estou super curiosa para ver como vai ser, estou ansiosa.

Concordando com Galli, Débora brincou sobre o fato da relação das duas irmãs ser completamente diferente ao que já viveram, dentro e fora das telas.

Bloch ainda disse estar em um momento de dúvidas e um pequeno sofrimento toda vez que lê um roteiro em que maltrata a amiga:

- Como a Malu falou, a gente se conheceu antes. Eu também estou curiosa, aqui são irmãs com uma relação muito diferente. Às vezes eu leio o texto e penso, como é que eu vou tratar a Malu assim. Porque a gente é amiga e a Odete não é exatamente uma irmã fofinha.

Entrando na brincadeira, Malu completou dizendo que Bloch vai gostar de maltratar ela nas cenas das irmãs Roitman em Vale Tudo. A trama das nove está marcada para estrear na próxima segunda-feira, dia 31.