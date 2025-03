Maisa compartilha foto de encontro com Shawn Mendes no Lollapalooza

Dando uma pausa nas gravações da novela Garota do Momento, Maisa foi aproveitar o final de semana e curtir o festival Lollapalooza Brasil 2025. Além de ser comentarista do evento para a TV Globo, a atriz ainda curtiu muito os shows que rolaram no último sábado, dia 29.

O cantor mais esperado da noite era o canadense Shawn Mendes, que animou o público. Depois da mega apresentação, Maisa conseguiu se encontrar com ele e aproveitou para tirar umas fotos, que compartilhou nos Stories de seu Instagram.

Na imagem publicada, a atriz aparece com mais duas amigas além de Shawn. Antes do Lollapalooza, o cantor esteve no Brasil em setembro de 2024 como atração principal do Palco Mundo do Rock In Rio.