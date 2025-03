Prestes a estrear em Vale Tudo, Débora Bloch conta que Odete Roitman permanece preconceituosa, entenda

Considerada por muitos amantes das novelas a vilã das vilãs, Odete Roitman continua sendo manipuladora e preconceituosa, segundo Débora Bloch. A atriz, que vive a personagem que ficou marcada como Beatriz Segall em 1988, explica sobre a relação dela com Maria de Fátima na nova versão de Vale Tudo.

Durante coletiva de imprensa, Débora revelou que as falas e atitudes de Odete não foram amenizadas, como alguns internautas acreditavam que poderia rolar:

- A Odete continua preconceituosa, fala coisas horríveis como se fosse a coisa mais normal do mundo. Infelizmente, na minha opinião, é uma personagem que está aí no Brasil ainda, que é atual, por mais que a gente tenha evoluído em muitas questões, acho que essas pessoas preconceituosas elas estão aí infelizmente.

Além de não tratar ninguém do melhor jeito, Odete ainda pensa apenas nela mesma, é o que diz Bloch:

- Eu acho que a Odete subestima a Maria de Fátima, ela vê a Maria de Fátima como instrumento para conseguir o que ela quer do Afonso. Acha que pode manipular, que é uma pessoa manipulável e passiva de controle. Acho que essa relação é para além disso. A Odete lida com tudo mundo sob o ponto de vista de que ela que sabe e a vontade é a imperativa. Ela sempre age em função dos próprios interesses, usa as pessoas e quer que elas ajam em função dos interesses dela, em função daquilo que ela acha que é o certo.

Concordando com a colega de cena, Bella Campos, que vai viver Maria de Fátima, conta que apesar de ser usada por Odete e por isso não ser das mais mal tratadas pela empresária, ainda assim a personagem de Bloch não gosta dela:

- Eu acho que essa relação da Maria de Fátima com a Odete nessa versão foi muito debatida a partir do ponto de que a Odete é uma personagem racista e a Maria é uma menina preta. Acho que nessa versão a gente tem a oportunidade de discutir muito essa questão do racismo nesse lugar, de que ele está cada vez mais sútil e sofisticado ao ponto de ficar ali disfarçado. Não é que o fato da Odete conviver descontrói essa relação racista. Porque é na verdade o que a Débora falou, Fátima está ali a serviço dela.

Está ansioso para acompanhar como vai ser a relação de sogra e nora de Odete e Maria de Fátima na nova versão de Vale Tudo? Não perca a estreia na próxima segunda-feira, dia 31, às 21h na TV Globo.