Festa tem declarações entre brothers e cantores presos na tirolesa. Veja tudo que rolou nesta madrugada do BBB25

A madrugada desse domingo, dia 30, no BBB25 foi marcada por uma mega festa que contou com inúmeros artistas como João Gomes, Manu Bahtidão, L7NNON e Filipe Ret. Um verdadeiro festival, não é?

Durante a noite, os brothers aproveitaram cada música, mas sem deixar o jogo e a preocupação do resultado do paredão de lado. Em um papo com Delma, Vinícius declarou que, mesmo se for ele o eliminado, está feliz.

- Entre mim e você, se tiver de sair, eu saio. Eu saio e você fica aqui lutando. Por mim, por Aline, por Guilherme. Se eu não chegar à final, eu quero que você e Guilherme cheguem, meu amor, respondeu a sister.

O genro de Delma também avaliou as possibilidades do paredão. Em conversa com Eva, ele declarou:

- Delma falou assim para mim: Eu acho que saio amanhã. E eu sempre sou muito sincero, e disse isso para ela: Eu também acho que existe uma possibilidade enorme, porque a senhora, todos os dias, pede muito.

- Vou ficar triste se acontecer? Vou, mas vou ficar em paz porque estou vendo que ela está super feliz, depois que ela conseguiu o que queria. Ela queria ir pro Paredão, eu conheço a minha sogra. Depois que ela foi, está mais alegre, concluiu Guilherme.

Ainda na festa, Vinícius e João Pedro conversaram sobre amizade entre os dois.

- Amo você. De verdade mesmo, de coração. Eu gosto mais de você do que da dona Vilma, Renata e Eva. Verdade mesmo, você sabe, declarou o gêmeo.

Vinícius ainda retribuiu o carinho e relembrou a briga que rolou nesta semana.

- Na nossa relação, quem tem que cuidar é a gente. Tudo o que acontecer sobre mim, vocês podem chegar até a mim e perguntar, explicou.

Os artistas João Gomes e Manu Bahtidão ainda se arriscaram em uma das ativações da festa, a tirolesa. Mas o final não foi o esperado e, durante a descida, houve uma falha e travou deixando os cantores presos no ar.

- O negócio travou!, exclamou o cantor.

- Meu Deus, e o medo que eu estava de cair. Mas é Globo!, disse a cantora brincando.

Depois do imprevisto o show continuou normalmente e muito animado.