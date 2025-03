Luan Santana fala sobre filha, Serena, durante encerramento de turnê: - Coisa mais linda do mundo

Luan Santana fez a despedida da turnê Luan City - The End com um show em São Paulo na noite do último sábado, dia 29. Encerrando com chave de ouro, o cantor sertanejo lotou o estádio e recebeu o carinho dos fãs enquanto performava seu repertório de sucessos.

Nas redes sociais, escreveu:

Cê entra com a beleza e eu entro com o sobrenome. Que noite linda, Luan City! A saudade vai ser grande.

Ao ouvir a plateia gritando o nome de Serena, sua filha com Jade Magalhães, o cantor sertanejo se derreteu completamente. Em vídeo registrado por Leo Dias, ele declara no palco:

- A bichinha está dormindo gostoso lá em casa! A gente estava vendo ela antes do show, acompanhando na babá eletrônica, na câmera que a gente tem no quarto dela, dormindo? Coisa mais linda do mundo.

Em seguida, completou:

- Enquanto nós estamos aqui festejando, a bichinha está no 15º sono. Mas pode ter certeza de que ela está sentindo o amor e a energia de vocês daqui.

Jade Magalhães não apenas esteve no show para prestigiar Luan, como também posou para fotos ao lado de Bruna Santana, irmã do cantor sertanejo.

Camila Loures curtiu muito o final da Luan City - The End. A influenciadora foi ao estádio com um vestido preto, adornado com um estiloso cinto marrom e um par de botas. Matheus Fernandes também esteve por lá. O famoso chegou ao estádio com um look all black, vestindo camiseta e calça da cor.