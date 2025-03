Grávida, filha de Tom Cavalcante se casa na igreja e conta com presença de famosos na cerimônia

Na noite do último sábado, dia 29, a filha de Tom Cavalcante Patrícia Lamounier subiu ao altar e se casou na Igreja com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid. Maria Cavalcante está grávida de uma menina, que se chamará Antonella. Para a cerimônia, que aconteceu em São Paulo, ela usou um vestido da estilista Isabella Narchi.

Tom Cavalcante estava radiante enquanto levava a filha ao altar. Nas redes sociais, o apresentador compartilhou um vídeo da noite especial e escreveu:

Deus de amor seja louvado Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid pela graça de agora pertencerem um ao outro de espírito e coração!

Antes mesmo de entrarem na Igreja, mais e filha já deixavam estampadas no rosto a felicidade que estavam sentindo com o momento. Quem também estava toda sorridente era Pati, que estava vendo sua menina trocar alianças com o cantor sertanejo.

Na hora da festa, Cristiano e Maria decidiram quebrar um pouco as tradições e divertiram os convidados. Ao invés de a noiva jogar o buquê para a mulherada tentar pegar, foi o noivo que realizou a brincadeira, com vários homens reunidos para tentar apanhar as flores.

Dentre as celebridades que marcaram presença no casamento e felicitaram o casal, estavam Ticiane Pinheiro e César Tralli. Ao exibir uma selfie com os recém-casados, a apresentadora escreveu:

Viva os noivos!.

E por falar em Ticiane, a artista se divertiu horrores ao lado de Camilla Camargo, filha de Zezé Di Camargo. Em registro compartilhados nas redes sociais, as duas aparecem curtindo muito a festa juntas.

Eliana e o marido Adriano Ricco também foram à cerimônia e a loira declarou:

Uma pausa no trabalho pra curtir um pouco e celebrar o amor de amigos queridos.

Ana Paula Siebert Justus não apenas prestigiaram o casamento, como ainda dançaram abraçadinhos na festa e trocaram carinhos. Antes de chegar ao evento, a esposa do empresário havia dito:

Pronta para comemorar o amor de um casal querido.

Celso Zucatteli e a esposa Ana Claudia fizeram questão de posar ao lado dos pais dos noivos e agradeceram:

Obrigado, amigos amados Pati e Tom pelo privilégio de celebrar este momento tão especial com vocês.

Bella Chiang foi outra famosa que foi à cerimônia celebrar a união de Maria e Cristiano. Ao tirar um clique com a noiva, a atriz deixou seu carinho:

Meu amor.