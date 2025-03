Shawn Mendes cantando em português! Saiba como foram os shows no segundo dia de Lollapalooza 2025

No último sábado, dia 29, o chão de São Paulo tremeu com as apresentações incríveis que marcaram o segundo dia do Lollapalooza Brasil 2025. Os grandes foram Benson Boone, Tate McRae, Alanis Morissette e Shawn Mendes.

Bora conferir um resumão com melhores momentos?

Shawn Mendes

A multidão ficou enlouquecida com a performance de Shawn Mendes do primeiro ao último minuto. O cantor se movimentava pelo palco e interagia com a plateia, que provava saber todas as letras do repertório do cantor. Um exemplo é quando ele cantou There's Nothing Holdin' Me Back, uma de suas faixas mais conhecidas.

O canadense contagiou os fãs, fez eles se emocionarem, os colocou para pular e fez seus corações acelerarem. Enquanto cantava Ruin, o artista vestiu um chapéu e colocou a bandeira do Brasil sobre seus ombros. No entanto, o momento mais brasileiro dele foi quando cantou Mas Que Nada. É claro que ele também não poderia deixar de performar Señorita, né?

Tate McRae

É ela! Tate McRae simplesmente entregou tudo na coreografia e encantou a todos com sua performance e carisma no palco. A cantora canadense já iniciou a apresentação com o hit Sports Car. A gata tinha um look vermelho de estampa de oncinha, longos cabelos loiros soltos, um palco do Lolla, muito talento, a deixar todo mundo boquiaberto - e funcionou!

Tate ainda ficou impressionada com os gritos enlouquecidos da plateia.

Benson Boone

Será que a gente já pode providenciar o CPF do Benson Boone? O cantor norte-americano fez um sucesso estrondoso em 2024 após a música Beautiful Things viralizar. No palco do Lolla, ele já encantou o público logo de cara ao aparecer com um visual inspirado na bandeira do Brasil. Em dado momento, chegou até a usar um clássico óculos juliette.

Mantendo a energia lá no alto do início ao fim de sua apresentação, o famoso viu a multidão cantar seu maior hit a plenos pulmões.

Benson ainda divertiu com sua reação ou ouvir os fãs fazendo um coro dizendo em português que o amavam:

- Eu queria poder dizer que sei o que vocês estão dizendo, mas eu não sei. Eu só espero que seja algo bom. Oh! Eu amo vocês também.

Alanis Morissette

Dona de uma longa lista de sucessos que marcaram gerações, Alanis Morissette era uma das atrações mais aguardadas do festival e entregou um show histórico, regado a hits e vocais impecáveis.

A cantora mostrou suas habilidades na gaita durante a performance de uma das músicas da setflist.