Netinho revela que fará retorno ao hospital para segunda fase do tratamento contra o câncer: Não se preocupem

Netinho foi diagnosticado com câncer do sistema linfático e tem utilizado as redes sociais para manter os seguidores atualizados sobre seu estado de saúde. Dessa vez, o cantor de axé revelou que retornará ao Hospital Aliança Star, localizado em Salvador, na próxima segunda-feira, dia 31, para passar pela segunda fase do tratamento oncológico.

Em vídeo publicado no Instagram, o artista disse para os seguidores não ficarem preocupados com sua ida à unidade médica:

- Vim aqui avisar que segunda-feira retornarei ao hospital para a segunda fase do meu tratamento. Não se preocupem, está indo tudo muito bem. Vou com calma, tranquilo, em busca da minha cura. Sem preocupação nenhuma, leve. Vamos que vamos.

Na legenda, Netinho escreveu:

Bom dia! Nesta segunda-feira, 31 MAR 2025, retornarei ao Hospital Aliança Star em Salvador para a segunda etapa do tratamento oncológico que estou fazendo. Não se preocupem, está tudo indo muito bem. Não tenho pressa, nem agonia, nem tristeza. Sigo leve e cheio de gratidão, sob as bençãos de Deus, em direção à minha cura.