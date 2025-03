Bruce Glover, ator de 007 - Os Diamantes São Eternos e Chinatown, morre aos 92 anos de idade

Bruce Glover, ator de 007 - Os Diamantes São Eternos, morreu aos 92 anos de idade. A triste notícia foi compartilhada no último sábado, dia 29, por Crispin Glover através das redes sociais.

O filho do artista fez uma série de publicações com fotos do astro ao longo doa anos e não revelou a causa da morte, informando apenas que perdeu o pai no último dia 12. Os posts mostram Bruce em papéis marcantes, com a família e em diferentes momentos de sua vida.

No filme de James Bond lançado em 1971, o ator interpretava o assassino Mr. Wint, figura marcante da história. Outro papel que faz parte do currículo de seu currículo é Chinatown, lançado em 1974, no qual era o personagem Duffy.