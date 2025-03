Jogador do Sport leva bolada na cara, cai desacordado e deixa MorumBis de ambulância

Uma cena preocupante chamou a atenção do duelo entre São Paulo e Sport pela 1ª rodada do Brasileirão 2025, neste sábado, dia 29. Já nos acréscimos do segundo tempo, Igor Cariús, jogador do time pernambucano, teve de sair de ambulância do MorumBis após levar uma bolada na cara. Ele permaneceu imóvel por alguns instantes. A partida terminou com empate sem gols.

Depois de socorrido, o atleta foi visto acordado e respondendo à equipe médica. O jogador foi retirado de campo preso a uma maca e com proteção cervical por precaução. O atendimento ao atleta levou cerca de 5 minutos.

O episódio fez com que fosse acionado o protocolo de concussão. Com isso, o Sport teve direito a uma substituição a mais, bem como o São Paulo. Entraram Lucas Cunha no time pernambucano e Ryan Francisco na equipe paulista. O jogo acabou poucos minutos depois.

Após ser liberado no pronto atendimento do estádio são-paulino, o jogador foi liberado. Entretanto, por precaução, o atleta vai ser submetido ainda a um exame de tomografia para que seja descartado qualquer tipo de problema.

"O Igor Cairús levou uma bolada na região fronta da cabeça e "apagou", segundo o relato dos atletas. Na chegada da equipe médica, ele não atendia aos comandos, não estava completamente inconsciente e resolvemos adotar o protocolo de concussão. No posto médico, ele já estava ciente e orientado", afirmou André Gomes, medido co Sport, após o jogo.