Com Alzheimer, ilustrador de cartazes históricos do cinema não consegue mais desenhar

Drew Struzan, ilustrador de 78 anos conhecido por seu trabalho em pôsteres de diversos clássicos do cinema, como Star Wars, Indiana Jones e Harry Potter, não consegue mais desenhar em decorrência da doença de Alzheimer.

"Drew não consegue mais pintar ou assinar as coisas para vocês. Ele não está aproveitando uma merecida aposentadoria, mas, em vez disso, lutando por sua vida", escreveu sua mulher, Dylan, em longo texto publicado no Instagram do artista na última quarta, 26.

"Há alguns anos, Drew foi diagnosticado com a doença de Alzheimer. Como vocês podem saber, os estágios iniciais são uma lenta progressão de esquecimentos. A perda de memória costuma ser o que pensamos quando a doença é mencionada, o mau funcionamento do cérebro", explicou.

Em seguida, continuou: "Pense em todas as coisas que você aprendeu ao longo da vida, coisas simples como ficar de pé (equilíbrio), andar, falar, controlar suas funções corporais, fazer decisões. O hipocampo região do cérebro responsável pela memória esquece."

Segundo ela, Drew Struzan teria tentado diversos tratamentos para, ao menos, retardar o avanço da doença, e destacou as cerca de seis décadas de casamento dos dois como amparo para persistir.

"Ele ouve todos os comentários que têm deixado em suas páginas. Isso lhe encoraja. No início, era capaz de expressar seus pensamentos, mas conforme o tempo passou, isso se tornou infinitamente mais difícil", destacou Dylan.

"Drew deixou um forte legado de amor e alegria na forma de sua obra. Sua intenção era fazer a Terra um lugar melhor para se viver ao criar coisas bonitas. Mas, como uma flor, sua estação está chegando ao fim", lamentou a mulher de Struzan.

Drew Struzan ficou conhecido especialmente por seu trabalho em pôsteres de filmes que se tornaram clássicos do cinema. Entre eles, estão Star Wars, Indiana Jones, De Volta Para O Futuro, Um Príncipe Em Nova York, E.T. - Extraterrestre, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Crocodilo Dundee, Os Muppets e Abracadabra.