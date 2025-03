Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 45 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena, principal loteria da Caixa. Os números foram sorteados na noite deste sábado (29), no Espaço Caixa, em São Paulo. O próximo sorteio será na terça-feira (1º) com prêmio estimado de R$ 45 milhões.

As dezenas sorteadas do concurso 2.846 foram 01 - 12 - 16 - 17 - 25 – 57 .