Lollapalooza: Benson Boone, do maior hit do TikTok em 2024, mostra que sabe o que é performar

O cantor e compositor americano Benson Boone não era um headliner deste segundo dia do Lollapalooza Brasil 2025. Esse posto ficou dividido entre Alanis Morissette e Shawn Mendes.

Havia certa apreensão do que Boone poderia mostrar no palco do festival. Aos 22 anos, ele é um artista do seu tempo. Suas músicas, principalmente Beautiful Things, foi alçada como hit graças ao TikTok - aplicativo atualmente essencial para a música pop produzida no mundo todo, seja para mostrar o que for, para quem quer que seja.

Com isso, foi a música mais vendida no planeta em 2024, segundo dados da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, com 2,11 bilhões de unidades.

Foi, inclusive, com Beautiful Things que Boone fez a elogiada e polêmica apresentação no Grammy Latino 2025, em fevereiro. Começou sua performance usando smoking, de uma das mesas da plateia. Teve o traje formal arrancado pela humorista Nikki Glaser e pela apresentadora Heidi Klum. Deixou, então, revelar um macacão azul, colado ao corpo. Deu um pirueta usando o piano como base na momento em que acesso o palco. No fim de sua performance, ajeitou a região genital, ao vivo, para milhões de pessoas que assistiam à cerimônia.

É isso: Performance. Em um universo pop dominado por divas, Boone sabe muito bem o que é performar. No início da noite deste sábado, no Lolla, o cantor fez sua estreia nos palcos brasileiros com de lançamento de sua primeiro álbum, Fireworks & Rollerblades, com 15 faixas.

Boone abriu o show com Sorry Im Here for Someone Else, canção que fala de amor e de uma porção de batatas fritas. "Um, dois, três, quatro", ele canta entre a primeira e segunda estrofe da canção. Nada mais propício para a abertura de um show em um festival que tem público estimado em 100 mil pessoas.

Cry é uma canção que começa em ritmo de balada e depois ganha mais vigor quando a personagem da letra atinge, depois da desilusão a raiva. Os falsetes de Boone são bem colocados. In the Stars, música que o cantor fez para sua avó, ficou conhecida por meio das redes sociais. E Sugar Sweet, seu primeiro single, ainda de 2023.