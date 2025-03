Quem foi Oil Man, personagem icônico de Curitiba que morreu aos 64 anos

O biólogo e professor Nelson Rebello, conhecido como Oil Man, morreu na manhã deste sábado, 29 em Curitiba, aos 64 anos. Figura folclórica nas ruas da cidade por andar sempre de sunga, tênis e com o corpo untado com óleo bronzeador, ele foi vítima de uma parada cardiorrespiratória, segundo o Hospital Evangélico Mackenzie, onde estava internado.

De acordo com a assessoria do hospital, Rebello estava internado desde a última quarta-feira e teve uma parada cardiorrespiratória nesta madrugada. O motivo para a internação não foi divulgado, mas o hospital esclareceu na nota divulgada que a morte não "tem relação com os ferimentos sofridos na segunda-feira, 24, após ser atacado por seu cachorro em casa".

O prefeito de Curitiba (PSD), Eduardo Pimentel, decretou luto oficial na cidade no domingo, 30.

Quem foi Nelson Rebello, o Oil Man

Rebello era considerado uma figura emblemática da cidade desde o fim dos anos 90, quando passou a andar pelas ruas de Curitiba em geral acompanhado de uma bicicleta. Um de seus pontos favoritos da cidade era a Rua XV de Novembro. Em 2011 foi homenageado pelos ciclistas da cidade.

Oil Man era biólogo formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e professor aposentado.

Ele acabou ganhando fama nacional depois de dar entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo. Exibida do famoso quadro Me Leva, Brasil, de Maurício Kubrusly, a reportagem desvendou o personagem criado pelo curitibano, que, então aos 47 anos, tinha cinco bicicletas, morava sozinho com a mãe e era fã de Elvis Presley.

"O Oil man é um tipo de caipira. Considero como se fosse uma obra de arte, uma teoria de bem-estar e saúde, existe alguma coisa de super-herói mesmo", disse ao programa. O traje diminuto do herói era mantido "até no inverno de Curitiba".

O sepultamento está previsto para este domingo, 30, às 11h, no Cemitério Municipal Água Verde.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), e o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), lamentaram a morte de Rebello em postagens nas redes sociais.

"Uma das maiores personalidades da nossa cidade nos deixou neste sábado", escreveu o governador.

"Vai fazer falta. Minha solidariedade aos familiares", escreveu Pimentel.