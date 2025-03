Forest avança nos pênaltis e se junta ao Crystal Palace nas semifinais da Copa da Inglaterra

Em confronto equilibrado e decidido nas penalidades, o Nottingham Forest derrotou o Brighton por 4 a 3 nas cobranças, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação, neste sábado, no Falmer Stadium, em Brighton, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, e se juntou ao Crystal Palace, que havia eliminado o Fulham com uma vitória por 3 a 0 para avançar às semifinais da competição.

Os outros dois semifinalistas da competição mais antiga do mundo serão conhecidos neste domingo. O Preston North End, que disputa a segunda divisão inglesa, recebe o Aston Villa, às 9h30 (horário de Brasília), no Deepdale Stadium. Na outra partida, às 12h30, o Manchester City visita o Bournemouth no Vitality Stadium. Os confrontos serão definidos por sorteio.

O primeiro tempo foi morno no duelo entre as duas sensações do Campeonato Inglês - Forest e Brighton disputam com os gigantes as vagas nas competições europeias na próxima temporada. Os dois lados adotaram uma postura cautelosa, mais preocupados em impedir o avanço do adversário, e poucas chances de gol foram criadas.

A primeira - e única - finalização a gol do Nottingham Forest no primeiro tempo veio aos 15 minutos. Awoniyi foi acionado próximo ao bico da pequena área, na área e tocou na saída do holandês Verbruggen, que fechou o ângulo e afastou a bola com a perna direita. O Brighton demorou a entrar no jogo, mas ofereceu mais perigo em tiros de Ayari, Estupiñán e Baleba, todos de fora da área, assustando Sels.

O duelo ganhou velocidade no segundo tempo e ficou mais movimentado com as duas equipes se revezando à frente. O Brighton quase abriu o placar no primeiro minuto, mas Rutter chutou para fora. A resposta foi imediata e Gibbs-White exigiu boa defesa de Verbruggen do outro lado do campo.

Diante de um Brighton bem postado na defesa, a equipe vermelha, dos brasileiros Murillo, Danilo, Carlos Miguel e Morato - os dois primeiros foram titulares -, abriu mão de sua principal característica, o contra-ataque, e passou a pressionar os anfitriões. Aos 17 minutos, o árbitro assinalou pênalti de Mitoma em Anderson, para o Forest, mas voltou atrás após checar o monitor do VAR. Aos 27, Verbruggen saiu nos pés de Elanga e evitou o gol.

O Brighton tentou mudar o rumo da partida e o técnico Fabian Hürzeler acionou o brasileiro João Pedro, mas o conjunto de Nottingham levava mais perigo, sobretudo nos avanços em profundidade de Elanga. Aos 27 minutos, Verbruggen saiu nos pés do sueco para evitar o gol. Em outra investida, o camisa 21 bateu cruzado para fora.

Com o placar zerado, a partida foi para a prorrogação e, pela primeira vez no duelo, o time da casa tomou a iniciativa de atacar, empurrando o time do técnico Nuno Espírito Santo no campo de defesa nos dois tempos de 15 minutos. Aos 3 minutos da etapa final, Diego Gómez aproveitou o cruzamento de Gruda e cabeceou sozinho no ângulo esquerdo de Sels, que se esticou e tocou com os dedos na bola para mandá-la à linha de fundo. Pouco antes do fim, João Pedro balançou a rede, mas a arbitragem marcou impedimento na jogada.

Nas penalidades, o belga Sels defendeu as cobranças de Hinshelwood e Diego Gómez, do Brighton, e o Nottingham Forest contou com os gols de Anderson, Hudson-Odoi, Milenkovic e Yates para vencer por 4 a 3 - Williams perdeu - e avançar na Copa da Inglaterra.

PALACE SE IMPÕE

Em partida marcada pelo retorno do atacante Jean-Philippe Mateta, quatro semanas após levar um chute na cabeça do goleiro Liam Roberts, do Millwall, e levar 25 pontos na orelha, o Crystal Palace não tomou conhecimento do anfitrião Fulham, no Craven Cottage Stadium, e venceu por 3 a 0.

Com um futebol mais dinâmico, a equipe do brasileiro Matheus França, ex-Flamengo, que foi acionado no decorrer da partida, encaminhou a classificação às semifinais da Copa da Inglaterra ainda no primeiro tempo. Destaque da partida, Eberechi Eze abriu o placar em chute de longe, aos 34 minutos, e fez o cruzamento para Sarr ampliar, aos 38.

Nketiah, que substituiu Mateta aos 25 minutos da etapa final, completou o placar cinco minutos depois. Os brasileiros Willian, Andreas Pereira e Rodrigo Muniz foram titulares no Fulham, que havia eliminado o Manchester United na fase anterior, mas não conseguiram ajudar o clube a avançar na competição.