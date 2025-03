Yuri diz que pode renovar com Corinthians, e Romero brinca sobre Memphis: 'Está bem brasileiro'

Ainda em clima de festa e euforia pelo título do Campeonato Paulista conquistado sobre o Palmeiras, o Corinthians realizou uma coletiva de imprensa no CT, com a presença de quatro dos principais heróis da final: Yuri Alberto, autor do gol da vitória no Allianz Parque; Hugo Souza, responsável pela defesa do pênalti de Veiga na volta, na Neo Química Arena; o volante Carillo; e o atacante Romero.

Durante a coletiva, os jogadores destacaram a importância da conquista, o momento do time e, principalmente, falaram sobre suas trajetórias individuais dentro do clube.

Yuri Alberto, autor do gol decisivo na final contra o Palmeiras, foi um dos mais esperados para a coletiva, especialmente devido à sua futura renovação de contrato. Com a confiança renovada após o título, o atacante comentou sobre seu futuro e a possibilidade de extensão de seu vínculo com o clube.

"Eu creio que Deus tinha preparado esse paulista para nós, ainda mais da forma que foi: a reviravolta, ser campeão em casa, marcar cinco gols no campeonato e todos em clássicos, em jogos importantes e decisivos. Estou muito feliz aqui. Até comentei que, se o presidente quiser conversar sobre uma renovação, estou aberto a negociar", afirmou, mostrando disposição para seguir no Corinthians.

Ele ainda destacou: "Pode chegar uma proposta agora no meio do ano, mas junto do presidente e do meu staff vamos conversar para tomarmos a melhor decisão. Estou muito feliz aqui no Corinthians e vou em busca do meu segundo título."

Com a possibilidade de renovação de Yuri em pauta, o atacante se mostrou à vontade e aberto para o diálogo com a diretoria, mas sem pressa de decidir. Seu gol decisivo na final contra o Palmeiras elevou ainda mais sua moral no clube e em sua relação com os torcedores. O vínculo atual vai até o fim de 2027.

Outro momento descontraído da coletiva foi quando Romero, conhecido pela sua personalidade forte e liderança, falou sobre o Memphis Depay, um dos principais nomes da equipe de Ramón Díaz atualmente. O atacante paraguaio brincou sobre o craque holandês.

"No clássico, você tem que ganhar, não tem que jogar. Tem que ganhar de qualquer jeito. Jogar bonito, jogar feio, tem que ganhar. E eu passo isso para o grupo no vestiário. A gente tem que entender o nosso momento de ser melhor dentro de campo, de saber sofrer também. E saber fazer cera no momento certo. No outro dia, o Memphis aprendeu bastante. E já aprendeu até demais. Está abusado. Está bem brasileiro."

Hugo Souza, goleiro que brilhou ao defender o pênalti de Veiga no jogo da volta, também compartilhou a emoção vivida naquele momento. "Quando eu vi aquelas luzes no estádio, todo mundo acendendo os sinalizadores e a torcida em êxtase, só passava uma coisa na minha cabeça: 'esse jogo precisa acabar logo. Eu preciso comemorar com essa torcida, sentir essa emoção e sem me preocupar em não tomar gol'", disse, antes de completar:

E, cara, a única frase que vem na minha mente é 'isso é Corinthians'. Sinalizador, bomba, fogo, é isso. Não existe nada que represente melhor a nossa torcida em forma de atitude, do que o que foi a Neo Química Arena naquela quinta-feira", disse, visivelmente emocionado com a reação da torcida e com a importância do título para o clube.

O volante Carillo também teve seu momento de reflexão, especialmente sobre sua adaptação ao futebol brasileiro e sua evolução no Corinthians.

"Sim, eu vi aquela notícia do torcedor peruano ficando contente por causa do meu nível. Sinceramente, acho que o nível competitivo da liga, do torneio brasileiro, é o que estava me fazendo melhor. A continuidade, a confiança do treinador, a confiança dos companheiros. O tempo que passei na Arábia no último ano, acho que me relaxei um pouco. Não estava com a mesma intensidade, não tinha a mesma vontade, destacou Carillo, que vem se destacando cada vez mais no meio-campo alvinegro.

O clima de celebração dominava a coletiva, com todos os jogadores ressaltando o orgulho de vestir a camisa do Corinthians e a união do grupo, que se fortaleceu ao longo da competição. "É um grupo muito unido, onde todos se ajudam, se cobram e se dedicam ao máximo. Cada um sabe da sua responsabilidade e o título é fruto disso. Agora, seguimos em busca de mais conquistas", disse Hugo Souza, resumindo o sentimento do elenco.

MUDANÇA DE FOCO

Agora, o Corinthians segue sua preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece neste domingo, às 20h, em Salvador, contra o Bahia. O técnico Ramón Díaz poderá poupar alguns atletas, com destaque para o meia Garro, que enfrentou o Palmeiras no sacrifício devido a dores no joelho. O time, ainda comemorando o título, já pensa em manter o alto nível de desempenho na competição nacional.