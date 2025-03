EUA: principal responsável por vacinas na FDA renuncia e faz críticas ao secretário de saúde

O principal responsável por vacinas na agência regulatória de alimentos e remédios dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês), o médico Peter Marks, renunciou ao cargo e fez críticas ao secretário de saúde, Robert F. Kennedy Jr., por promover "desinformação e mentiras" sobre a segurança das vacinas. Em carta enviada à Comissária Interina da FDA, Sara Brenner, ele disse que estava disposto a trabalhar para abordar as preocupações expressas por RFK Jr. sobre a segurança das vacinas, mas que concluiu que não era possível. "Ficou claro que a verdade e a transparência não são desejadas pelo secretário, mas sim que ele quer uma confirmação subserviente de sua desinformação e mentiras", escreveu.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA não respondeu a um pedido de comentário. Marks recebeu a opção de renunciar ou ser demitido por Kennedy, de acordo com um ex-funcionário da FDA familiarizado com as discussões, que falou sob condição de anonimato porque não tinha permissão para discutir o assunto publicamente. O médico supervisionou a rápida revisão e aprovação da agência de vacinas e tratamentos para a covid-19 durante a pandemia. Fonte: Associated Press.