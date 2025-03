Gracyanne Barbosa revela como está lidando com a morte de pet, Belety: Ainda pesa muito

A vida de Gracyanne Barbosa pós-BBB25 está repleta de novidades, algumas delas não muito legais. Esse é o caso de dois animaizinhos de estimação da musa fitness, Belety, que morreu em março, e Ángel, que está desaparecido desde fevereiro.

Para o jornal O Globo, Barbosa contou que com tanta acontecendo na vida dela, a perda dos pets está sendo complicado de vivenciar:

Nada me preparou para essa notícia. Em meio a tanta correria, o luto tem sido silencioso, difícil... A dor de não poder me despedir, de não estar ali por elas, ainda pesa muito. Elas eram da família. Ainda estou aprendendo a lidar.

A ex-dançarina também falou sobre como está a relação com o ex. Ela explicou que teve pouco tempo para conversar com Belo, mas afirmou que ainda tem bons sentimentos para ele:

Como dissemos no palco, existe um carinho que permanece, mesmo que em outro lugar, fora do contexto do casamento. Faz parte das transformações da vida. Fora do ar, conseguimos trocar algumas palavras, brevemente, por conta da correria. Foi um reencontro respeitoso, como deve ser.

Despistando os boatos e a curiosidade do público, Gra contou que não falou sobre o novo relacionamento do cantor com ele:

Então, esse tema não fez parte dos nossos encontros. Estou vivendo o presente, esse novo capítulo da minha vida, que tem sido uma verdadeira virada de chave. Acabei de sair do confinamento, estou completamente focada nesse momento de pós-reality e nas novas oportunidades que estão surgindo. Ele também está dedicado à carreira dele.