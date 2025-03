Taís Araujo explica porque aceitou viver Raquel em Vale Tudo após ter pedido por vilã: - A personagem é genial

Reviravoltas da vida... Taís Araújo não escondeu de ninguém que pouco antes de aceitar viver Raquel Gomes Acioli em Vale Tudo estava atrás de uma personagem que fosse uma vilã. E ao decidir embarcar no novo papel, a atriz surpreendeu o público. Mas, se você pensar bem, a personagem icônica é marcada pelas escolhas cheias de caráter e sofre um golpe da própria filha. Por isso que, para a estrela, Raquel tem muito potencial.

- Eu fui pedir uma coisa para o Zé Luiz Villamarim e ele me veio com a Raquel, não entendi nada, eu peço um vilã e ele me vem com a maior heroína de todos os tempos e quando eu fui rever o primeiro capítulo. Quando eu assisti eu pensei: Meu Deus, não posso perder essa oportunidade. A personagem é genial.

Contando mais sobre a trajetória de Raquel, Taís explicou em coletiva de imprensa sobre Vale Tudo, que as história da personagem têm tudo que um ator poderia pedir.

- Personagens boas são personagens que têm conflitos e a Raquel só tem conflitos. Tem uma jornada do herói, tem uma escalada, enfim, é uma personagem muito bem escrita.

Depois de ter assistido um pouco do sucesso de 1988, Araújo voltou a falar com José Luiz Villamarim, diretor de gênero que tinha a convidado para a novela. Mas ela contou que já tinha falado com a autora do remake e tinha dispensado outros papéis, que segundo ela não caberiam:

- Foi quando eu liguei para o Zé e para Manu, eu tinha encontrado ela um dia antes, tinha falado que ela estava escrevendo Vale Tudo. Eu tinha dito: não tem personagem para mim não, estou velha para a Maria de Fátima e jovem para a Odete. Então falei: fui muito burra, quero fazer sim.