Carolina Dieckmann conta diferenças entre Lumiar e Leila, nova personagem em Vale Tudo: - Estou fazendo ela bastante sonsa

Comparações entre Lumiar e Leila não valem? Segundo Carolina Dieckmann, as duas têm algumas diferenças fortes nas trajetórias de vida e por isso elas não podem ser colocadas no mesmo saco. A atriz, que vai viver a psicóloga em Vale Tudo, aponta que apesar de ter tido problemas após o término com Benjamin, a personagem de Vai Na Fé não tinha escolhas tão dúbias quanto Leila pode ter.

Durante um bate-papo na coletiva de imprensa de Vale Tudo, Dieckmann contou que acredita estar entrando em uma nova área com Leila:

- Não acho a Lumiar de maneira nenhuma uma personagem dúbia. Pelo contrário, ela tinha uma retidão de caráter e a trajetória dela era muito reta, que eu acho que Leila não tem.

Para conseguir deixar o leque de possibilidades do que Leila, que na primeira versão matou Odete Roitman, pode fazer aberto, Carol conta que está focando em um traço: deixar ela sonsa.

- A Leila no começo da novela, nesta versão, ela entra muito devagarinho e a minha preocupação tem sido dar uma amplitude nessa dubiedade dela. Deixar um caminho bem aberto, então eu estou fazendo ela bastante sonsa, para que qualquer coisa que ela venha a fazer, que eu ainda não sei, a gente não ache impossível.

Segundo Dieckmann, tudo pode acontecer com Leila ao longo da trama, mas como ainda não sabe os caminhos que vai seguir, com o que tem do texto ela quer deixar a entender que para a personagem o lema da novela é real: para subir na vida, Vale Tudo?

- Leila é uma personagem que eu estou construindo de um jeito que eu acho que é possível que ela faça qualquer coisa. Até mesmo nada, pode não matar a Odete, mas pode matar outra pessoa, ou não matar ninguém. Mas eu estou tentando abrir esse espaço para que ela possa fazer qualquer coisa.