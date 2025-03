Rafa Kalimann e Nattanzinho curtem show de Nando Reis juntinhos

A noite da última sexta-feira, dia 28, foi de muita curtição para Rafa Kalimann e Nattanzinho. Os dois, que assumiram o relacionamento em dezembro de 2024, aproveitaram a noite no show do cantor Nando Reis que aconteceu na casa Ribalta no Rio de Janeiro.

Quem também esteve por lá foi Francisco Eller, filho da cantora Cássia Eller, mais conhecido como Chico Chico. O cantor e compositor estava acompanhado de um amigo.

Nando e Cássia foram grandes amigos e chegaram a dividir o palco diversas vezes. Juntos, eles tem uma música gravada chamada Relicário. O cantor fará apresentações em abril em São Paulo e Foz do Iguaçu e nos próximos meses. A agenda do famoso não para!