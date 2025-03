Diogo Almeida faz visita surpresa a peça de Susana Vieira e dá selinho na atriz: Maravilhosa

Na noite da última sexta-feira, dia 28, Diogo Almeida prestigiou uma apresentação teatral de Susana Vieira. A atriz está em cartaz com a peça Lady no Rio de janeiro foi surpreendida com a visita do ator.

O artista tem curtido eventos e compromissos após a sua saída do BBB25 e fez questão de dar uma passadinha na casa de espetáculos para prestar apoio à Susana. No local, Diogo subiu ao palco e os dois não apenas se abraçaram, como também trocaram selinhos.

Através dos Stories do Instagram, o famoso exaltou o trabalho da colega de profissão e aproveitou para divulgar Lady:

Susana Vieira, maravilhosa na peça Lady. texto inédito de Vana Medeiros, sob direção de Leona Cavalli e produção de Edgard Jordão.

Ele ainda publicou um vídeo que mostra o momento em que a atriz o convida a subir no palco:

- Vem cá então me dar um beijo. [...] Vem cá, meu amorzinho. Mostrar um pouquinho, que ele é muito bonito.

Na legenda, Diogo escreveu:

Susana Vieira, obrigado pelo carinho, foi uma alegria te assistir.