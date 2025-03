Marcelo Teixeira revela cuidados com Neymar e diz que renovação virá no tempo certo

Ausente dos gramados há praticamente um mês, desde a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em 2 de março, o atacante Neymar continua em processo de recuperação de um edema na coxa e vai desfalcar a equipe da Baixada na estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 18h30, diante do Vasco, em São Januário.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, porém, tranquilizou a torcida e afirmou que esse período estava previsto, tendo em vista o calendário mais apertado da temporada atual. No ano passado, o Santos disputou a Série B do Brasileiro, mas não conseguiu vaga para disputar a Copa do Brasil.

"Nós queremos o Neymar bem nas disputas das principais competições, que é o caso do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Jogaremos na quarta, no domingo, tem as viagens. Mesmo com voos fretados, é exigido um trabalho técnico e físico, que é o que departamento médico está tendo cuidado", afirmou Teixeira, na sexta-feira, durante o evento de premiação do Campeonato Paulista.

O dirigente citou outros atletas em processo de recuperação no Santos e destacou os cuidados do clube para ter seu craque 100%. "Não só o Neymar, mas temos esse tipo de exigência de fortalecimento com vários jogadores. O próprio Zé Rafael está em processo de recuperação", comentou. "Mas a tendência é de que ele retorne até antes da previsão inicial. Tudo isso faz parte do processo de reconstrução no qual o Neymar está inserido."

Marcelo Teixeira também demonstrou tranquilidade em relação à renovação do contrato do camisa 10. O mandatário confia na alegria do atleta em defender o clube que o formou e no interesse da família em adquirir a SAF do Santos para segurá-lo além do contrato, que se encerra no final de junho.

"A vinda do Neymar teve uma velocidade maior daquilo que estava sendo planejado, então a tendência é de que, no momento certo, haja a possibilidade da extensão do contrato até a Copa do Mundo do ano que vem", explicou. "O diálogo é constante e diário. Ele está muito feliz e, mais do que isso, ele assumiu não como um único protagonista, mas como uma das lideranças importantes do grupo."

Teixeira também falou sobre uma possível transformação do Santos em empresa por meio da SAF e dos projetos em conjunto com a família de Neymar, que tem o interesse em assumir o controle do Santos. "Estamos intensificando aqueles projetos que podem ser colocados em prática, não se discute exclusivamente a SAF. Quando iniciamos o diálogo com o Neymar pai, que vem desde o ano passado, isso vem se maturando. Quando acontece o retorno, em um dos projetos tinha a possibilidade da vinda de parceiros, investidores, que já faziam esse trabalho com a carreira do Neymar. Isso é benéfico ao Santos", destacou.

"Há um processo no Conselho Deliberativo, a gestão está acompanhando esse procedimento que pode e deve acontecer no futuro. Não caberá ao Marcelo Teixeira decidir, caberá ao Conselho e ao quadro associativo fazer essas avaliações. A diretoria fará essas apresentações no momento oportuno para que o Santos continue crescendo", disse Teixeira.