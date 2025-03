Rapper Young Scooter morre no mesmo dia de seu aniversário de 39 anos de idade

O rapper Young Scooter morreu no dia 28 de março, mesmo dia de seu aniversário de 39 anos de idade. Segundo o Gabinete do Médico Legista do Condado de Fulton informou ao TMZ, o norte-americano foi declarado sem vida após ser levado ao hospital Centro de Trauma Grady Marcus em Atlanta, nos Estados Unidos.

A polícia local teria revelado ao veículo que o artista estava fugindo das autoridades e acabou machucando severamente sua perna enquanto pulava cercas. Ele não resistiu à lesão, que supostamente teria o levado à morte.

Segundo noticiado pelo Atlanta News First, a polícia relatou que oficiais teriam ido até uma casa após receberem denúncias de que tiros teriam sido disparados e uma mulher supostamente arrastada para dentro da residência. Ao chegar no local, não teriam a encontrado e quem atendeu a porta da frente teria sido um homem, que rapidamente a fechou quando viu as autoridades.

Dois homens então teriam deixado a casa enquanto ela era cercada por policiais, um deles retornou mais tarde, enquanto o outro seguiu correndo e pulou duas cercas. No entanto, quando a polícia chegou até ele, viu que estava com a perna machucada devido à tentativa de fuga, o levou ao hospital e ele acabou morrendo na unidade de saúde.

Ele foi identificado como sendo Kenneth Bailey, nome verdadeiro de Young Scooter. A família do artista também teria confirmado à morte ao veículo.