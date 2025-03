BBB 25: Vinícius é o assunto da madrugada e Renata retoma o termo 'pomba suja'

A madrugada deste sábado, 29, foi de atenção total a Vinícius e integrantes do Quarto Anos 50 no grupo do extinto Quarto Fantástico no BBB 25. Os brothers comentaram sobre a formação do Paredão e o comportamento do baiano por horas no gramado da casa. Renata retomou o termo "pomba suja" e decidiu dar um ponto final no assunto.

Vinícius se emociona após formação do Paredão

Vinícius ficou emocionado após a formação do Paredão. O brother desabafou sobre sua indicação à berlinda, disse que os rivais estavam "chutando cachorro morto" e agradeceu o apoio dos amigos. "Queria que o povo passasse pelo o que eu passei".

Ainda no desabafo, o brother afirmou que nunca precisou passar por dinâmicas na casa para ser ativo no jogo, enquanto outras pessoas se esconderam. "Programa inteiro com a língua enfiada, sem falar. Entendeu? Comendo pelas beiradas para chegar até aqui. A diferença foi essa, que eu dou minha cara a tapa desde o primeiro dia. E é isso", afirmou.

Minutos depois, os brothers do Quarto Anos 50 se uniram em um abraço.

Fantásticos falam sobre Vinícius

No gramado, Eva comentou com os aliados sobre a justificativa usada por Vitória Strada na formação do Paredão. Renata chegou à roda de conversa repercutindo as falas de Vinícius na sala. Maike disse que o brother estava desabafando e Vilma apontou que Vinícius queria chamar a atenção.

Momentos depois, o assunto da conversa foi Delma. Os brothers perguntaram a Eva por que a pernambucana queria enfrentá-la no Paredão. A bailarina respondeu que não entendia o motivo, já que Delma a salvou do Paredão passado, mas concordou que esse era um desejo da colega no jogo.

O assunto voltou a ser Vinícius e as sisters começaram a listar os movimentos do brother no jogo. Maike ressaltou que o grupo não reclama das dinâmicas negativas que recebe na casa e Eva confirmou.

Apesar de estar na berlinda, Eva disse que está tranquila. Maike comentou que, se não fosse líder, estaria no lugar da bailarina, já que Vinícius tenta colocá-lo no Paredão há três semanas. O brother ainda disse que é chato ouvir as reclamações do baiano.

Renata disse que fica chateada ao ouvir reclamações sobre coisas que a pessoa já fez com alguém dentro da casa. Maike afirmou que Vinícius é igual a Aline. Eva ressaltou que foi por isso que os amigos entraram no programa como dupla.

Horas depois, Vinícius voltou a ser assunto para Eva e Maike. A bailarina disse que foi xingada, vetada e indicada ao Paredão pelo baiano e, por isso, acha que não tem obrigação de chamá-lo para conversar. Ela ainda afirmou que vai dar o troco quando tiver oportunidade.

Delma diz que não quer abraços caso seja eliminada

Em conversa com Guilherme, Delma afirma que não quer abraços dos rivais caso seja eliminada no Paredão. A pernambucana disse que, caso alguém se aproxime dela, vai "levar um fora" no ao vivo. Guilherme aconselha a sogra a "zerar" as rivalidades, e ela responde que vai pensar.

Renata volta a comentar sobre o termo "pomba suja"

Renata comentou novamente sobre o termo "pomba suja", usado por Vinícius há uma semana. A sister disse que, independente do significado, a intenção do baiano não foi elogiá-la. A cearense disse que até perguntou a Guilherme se o termo significa "pássaro" em Recife, e Maike afirmou que o brother respondeu que não.

Grupo analisa comportamento de Vitória Strada

O nome de Vitória Strada também entrou na roda dos Fantásticos. Renata analisou o comportamento da atriz e disse que acha ela imprevisível. Maike respondeu que Vitória manda João Pedro ou João Gabriel para o Paredão caso seja líder. Renata resgatou o momento em que foi indicada por Vitória ao Paredão e apontou incoerência no discurso da Sister.

A bailarina disse que, apesar disso, tem uma boa convivência com Vitória. Maike disse que é apenas enquanto não precisar trocar votos com a atriz e Renata lembrou que Vitória já foi mais alvo para ela do que Daniele Hypolito.

Vilma diz que sentiu pena de Delma

Reunida no gramado com o grupo, Vilma disse que encontrou Delma em uma situação em que a sister estava chorando no canto da varanda e, por isso, deu um abraço nela. "Digna de pena".

Minutos depois, Vilma ouviu a risada de Delma e disse que a emparedada deve estar "feliz para ir embora".