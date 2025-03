Em meio a rumores de affair, Jade Picon e André Lamoglia marcam presença no Lollapalooza 2025

Uma grande lista de famosos marcou presença no primeiro dia de Lollapalooza Brasil 2025. Duas pessoas que chamaram atenção dentre as celebridades que acompanharam os shows da última sexta-feira, dia 28, estavam Jade Picon e André Lamoglia.

Os artistas chegaram separados e desacompanhados no festival, que está sendo realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A famosa, que trabalhou na novela Travessia elegeu um visual composto por um conjunto de calça e jaqueta denim em um tom salmão, com blusa branca por baixo e boné de mesma cor. Já o ator de Elite, série da Netflix, vestiu uma calça e camisa marrom, com uma camiseta preta e um par de óculos escuros.

André é apontado como suposto affair de Jade Picon e os dois já foram vistos juntos em diversas ocasiões, como jogando futevôlei na praia ou curtindo o Carnaval do Rio de Janeiro agarradinhos em um dos camarotes da Sapucaí. Inclusive, as especulações de um possível romance começaram em 2023 e eles já chegaram até a ser vistos aos beijos. No entanto, nunca chegaram a assumir relacionamento.