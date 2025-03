Serviço Geológico dos EUA alerta para risco de liquefação do solo em Mianmar

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) alertou para o alto risco de liquefação do solo em Mianmar após um terremoto de magnitude 7,7 atingir o centro do país asiático na sexta-feira, 28. Tailândia e China também sentiram os tremores.

Até o momento, o desastre matou 1.002 pessoas no país, número que continua subindo em meio aos esforços de resgate. O governo militar afirmou neste sábado, 29, que outras 2.376 ficaram feridas e 30 estão desaparecidas.

De acordo com o USGS, a liquefação desencadeada pelo terremoto pode ser extensa em gravidade e amplitude, superando 1 mil metros quadrados e atingindo mais de 1 milhão de pessoas. O risco de deslizamentos também foi considerado extenso.

O que é liquefação do solo?

O USGS explica que a liquefação "é a perda de resistência de solos soltos e saturados, causada por tremores de terremoto, fazendo com que o solo se comporte mais como um líquido do que como um sólido".

Na prática, essa instabilidade do solo pode fazer com que edifícios se inclinem e que a superfície do solo fique permanentemente deformada. A liquefação também pode fazer com que areia e água sejam expelidas em "vulcões de areia", afirma o órgão.

A liquefação que ocorre sob edifícios e outras estruturas pode causar grandes danos durante terremotos.

O órgão americano cita o exemplo do terremoto de Niigata em 1964, que causou uma liquefação generalizada em Niigata, no Japão, destruindo muitos edifícios. Outro caso é o do terremoto de Loma Prieta, na Califórnia, em 1989, quando a liquefação dos solos e dos detritos usados para preencher uma lagoa causou um "grande rebaixamento, fraturas e deslizamentos horizontais da superfície do solo no distrito da Marina, em São Francisco".

A liquefação provoca uma propagação lateral, uma vez que o solo encharcado perde sua resistência devido ao terremoto. Dessa maneira, partes do terreno se movem lentamente para os lados, especialmente em áreas com leves inclinações.

O USGS aponta que, embora a liquefação possa causar grandes danos a edifícios e infraestruturas, no passado ela não resultou em tantas mortes quanto os deslizamentos de terra, que também pode ser extenso no Mianmar após o terremoto. O número de pessoas que podem ser afetadas por deslizamentos de terra no país asiático foi considerado "significante" pelo órgão, ultrapassando 5 mil pessoas.