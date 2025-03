Solteiro desde término com Wanessa Camargo, Dado Dolabella curte festival de música em São Paulo

Na noite da última sexta-feira, dia 28, Dado Dolabella foi uma das celebridades que curtiu o primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2025. Ao marcar presença no festival de música, o ator foi ao seu primeiro evento público desde o término do relacionamento com Wanessa Camargo.

Solteiro, o famoso foi ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para acompanhar os shows. O look escolhido por Dado para aproveitar as apresentações era composto de calça jeans, cinto de tom claro, camiseta preta, colar e algumas pulseiras como acessórios. Ele surgiu todo sorridente enquanto posava para as fotos no local.

Ao compartilhar um vídeo de momentos no festival nos Stories do Instagram, o ator escreveu:

Primeira vez no Lollapalooza Brasil.

Vale lembrar que Wanessa Confirmou no dia 11 de fevereiro que o relacionamento com Dado havia chegado ao fim.