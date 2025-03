Gestão Taka prevê recuperar média de R$ 446 mil por mês em tributos atrasados

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), para driblar a péssima situação financeira herdada de seu antecessor, José Filippi Júnior (PT), tem buscado soluções criativas para reforçar o caixa da Prefeitura, dentre as quais manter o serviço da empresa de contac center.

A ideia, segundo o governo, é recuperar por meio de ligações telefônicas, em média, R$ 446 mil ao mês. As cobranças serão direcionadas a pessoas físicas e jurídicas que estão inadimplentes com tributos municipais, sejam eles IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços), por exemplo.

“São diversos credores, desde empresas, nos casos de tributos mobiliários, a pessoas físicas, nos casos de tributos imobiliários. As campanhas de cobrança podem ser determinadas pela Prefeitura ou sugeridos pela empresa com base na experiência com outros municípios”, afirmou José Gavinelli, secretário de Finanças.

De janeiro a novembro de 2024 foi realizada, após contatos telefônicos, a emissão de 6.663 boletos, somando R$ 6.68 milhões negociados. Do total de ordens de pagamento emitidas, 4.796 foram quitadas, gerando total de R$ 4,9 milhões, ou 73%, dos valores acordados e recuperados para o tesouro de Diadema.

RESULTADOS

A modalidade de cobrança por meio de contato telefônico tem gerado resultados satisfatórios. Por isso, a Service Solutions Soluções em Contact Center Ltda, terceirizada da Prefeitura desde 2023 e que teve o contrato vencido no mês passado, seguirá na prestação de serviços por mais 12 meses.

Gavinelli, no entanto, destacou que os R$ 446 mil mensais referem-se aos acordos realizados após ligações aos credores. “Há de se destacar que nessa média incluem apenas os boletos gerados com o auxílio da empresa”, disse.

O contrato com a terceirizada tem valor global, para os 12 meses de vigência, de R$ 1.152.493,93.