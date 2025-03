Lula: Brasil e Vietnã são aliados na luta por comércio internacional justo e multilateral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado, 29, que o Brasil e o Vietnã são aliados na luta por um comércio internacional mais justo e baseado em regras multilaterais, sobretudo quando o protecionismo ameaça desorganizar as cadeias globais de valor.

"Nações geograficamente distantes podem encontrar sinergias e oportunidades para crescer juntas. Com apenas 35 anos de relações diplomáticas, Vietnã e Brasil são exemplos dessa máxima", disse Lula durante o encerramento do "Fórum Econômico Brasil - Vietnã".

O presidente comentou que em 2024 o fluxo bilateral entre os dois países chegou a US$ 7,7 bilhões, doze vezes maior do que em 2008. No plano de ação firmado ontem, 28, foi assumido o compromisso de atingir intercâmbio de US$ 15 bilhões até 2030. A abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira, anunciada pelo primeiro-ministro Pham Minh Chính, é o primeiro passo dado nessa direção, disse Lula.

"Hoje, o Brasil exporta mais para o Vietnã do que para parceiros tradicionais como Portugal, Reino Unido ou França. O Vietnã é o quinto destino de produtos do agronegócio brasileiro. Fornecemos cerca de 70% da soja importada pelo Vietnã e 37% da carne suína. No plano de ação que firmamos ontem, assumimos o compromisso de atingir um intercâmbio de US$ 15 bilhões até 2030", afirmou.

Lula disse ainda que a negociação de um acordo Mercosul-Vietnã, que o Brasil pretende lançar ao assumir a presidência do bloco, também contribuirá para esse objetivo. "Nosso desafio principal é diversificar o comércio, contemplando produtos de maior valor agregado", reiterou.