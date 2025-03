CBF deixa jogos de times do Mundial sem data para 12° rodada do Brasileirão

A Diretoria de Competições da CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada referente às rodadas 2 a 12 do Campeonato Brasileiro. Com a simultaneidade com a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, os jogos de Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Palmeiras não possuem datas definidas para a rodada prevista para 12 de junho.

As equipes brasileiras no Mundial pediram para a CBF para não jogarem na data reservada para a rodada 12 com o intuito de viajar antes para os Estados Unidos. Com isso, novas datas deverão ser anunciadas em breve.

O Fluminense terá pela frente o Ceará, no Maracanã, enquanto no Engenhão o Botafogo vai receber o Mirassol. Palmeiras x Juventude está previsto para o Allianz Parque e Sport x Flamengo para a Ilha do Retiro, no Recife.

Já na segunda rodada, dos times paulistas, o Corinthians será o único a jogar no sábado, em casa, frente ao Vasco, às 18h30. No domingo, o São Paulo encara o Atlético, em Minas; o Palmeiras visita o Sport; Mirassol joga e Fortaleza e o Santos na Vila Belmiro recebe o Bahia. No Rio, jogam Fluminense x Red Bull Bragantino.