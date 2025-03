Elon Musk diz que xAI comprou a X em acordo que avalia rede social em US$ 33 bilhões

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse nesta sexta-feira, 28, que sua startup de inteligência artificial xAI comprou seu site X em um acordo de ações que avalia a rede social em US$ 33 bilhões. O acordo também avalia a xAI em US$ 80 bilhões, afirmou Musk.

Ele escreveu no X: "Os futuros da xAI e do X estão entrelaçados. Hoje, damos oficialmente o passo para combinar os dados, modelos, computação, distribuição e talento. Essa combinação desbloqueará um imenso potencial ao combinar a capacidade e o conhecimento avançados da xAI com o enorme alcance da X. A empresa combinada proporcionará experiências mais inteligentes e significativas a bilhões de pessoas, mantendo-se fiel à nossa missão principal de buscar a verdade e promover o conhecimento".