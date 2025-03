Quina paga R$ 2 milhões; confira

A Quina desta sexta-feira está com prêmio acumulado e o apostador que acertar as seis dezenas pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 2 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina:

07, 13, 21, 34, 76

PRÊMIO DE ONTEM

A loteria acumulou no sorteio desta quinta-feira e apenas quarenta e um apostadores, que acertaram a quadra, faturaram um dinheiro no sorteio de ontem. Cada um deles ganhou R$ 6.964,73.

na faixa dos três acertos, 2.866 apostas ganharam, cada uma, R$ 94,89.