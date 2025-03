João Pedro é o novo anjo do BBB25 e coloca sister no Monstro

Com o Modo Turbo ativado nesta semana do BBB25, a Prova do Anjo aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 28. Apenas oito participantes tiveram a oportunidade de disputarem o colar da imunidade: João Gabriel, João Pedro, Vilma, Renata, Guilherme, Vitória Strada, Daniele e Diego Hypolito.

Como funcionou a prova

Divididas por um telão, as duplas usavam um canhão para lançarem a pelúcia para o outro lado. Enquanto um disparava o canhão, o outro integrante da dupla ficava com uma cesta nas mãos para tentar pegar a pelúcia adversária e, assim, pontuar. Se o objeto caísse fora da cesta, o ponto era da dupla que arremessava. No entanto, se a pelúcia não ultrapassasse o telão ou saísse dos limites da quadra de provas, o ponto era dos adversários.

Os gêmeos ganharam das outras duplas e disputaram a final entre si. João Pedro levou a melhor e garantiu a imunidade para o paredão.

Como já é mais que tradicional, quem ganha o tão sonhado poder da imunidade tem que mandar um concorrente para viver algum pesadelo até a hora da formação do paredão. Desta vez, João mandou Vitória Strada.

Nesta semana, o monstro do BBB25 será sobre as Bolinhas das provas do BBB. A atriz terá que pegar bolas de diversas cores e separá-las em seus devidos grupos. O monstro só poderá sair do castigo quando dividir todos os objetos.