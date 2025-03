Autor de Beleza Fatal fala sobre finais que ficaram em aberto na novela

A internet passou as últimas semanas com um único assunto: A novela Beleza Fatal. Com o fim da trama, o público voltou a debater os finais dos personagens que ficaram em aberto, e é óbvio que o brasileiro ia reagir a essa curiosidade com memes.

As redes sociais foram tomadas por pessoas fazendo as mais diversas brincadeiras com as pontas soltas que restaram no último capítulo, um exemplo foi um fã que separou um vídeo clássico de uma senhora batendo em um portão e brincou:

Eu na porta do Raphael Montes que fim levou o pessoal que foi para Roma.

Lógico que esse tipo de conteúdo hilário chegou ao autor da novela, Raphael Montes. Através do Instagram, nesta sexta-feira, dia 28, o escritor publicou um vídeo para responder com humor as dúvidas dos fãs do folhetim. Na legenda, ele escreveu:

Mistério Revelado! O que aconteceu em Roma? Quem ficou com o dinheiro? Com quem Ramona estava ao telefone?