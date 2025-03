Diesel S-10 fecha março em queda de 0,61%, primeiro recuo em 6 meses, mostra IPTL

Depois de ter subido em fevereiro por causa do reajuste da Petrobras e da alta da alíquota do ICMS, o preço médio do diesel S-10 fechou março em queda de 0,61% contra o mês anterior, cotado a R$ 6,56 o litro, conforme o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações em 21 mil postos de abastecimento em todo o País. A última vez que o combustível registrou queda foi em setembro de 2024.

Já o diesel comum caiu 0,31% em março, para um preço médio de R$ 6,50 por litro. É a primeira vez desde junho de 2024 que se registra uma queda no preço desse combustível, apurou o IPTL.

"Após sucessivos meses apresentando alta, o preço do diesel mostrou uma pequena queda, que ainda não representa grande impacto no bolso do consumidor. Esse movimento apontado pelo IPTL acontece após o reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), anunciado em fevereiro e após meses nos quais fatores externos, como a valorização do petróleo e a instabilidade cambial também vinham pressionando os custos do combustível, impactando diretamente o preço final ao consumidor", avaliou o diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

Regional

Os preços de diesel comum e S-10 mais altos do País em março foram registrados no Norte, onde custaram, em média, R$ 7,07, após baixa de 0,14%, e R$ 6,93, após aumento de 0,29%, respectivamente. O aumento registrado para o diesel S-10 no Norte foi o maior entre todas as regiões.

Já os valores mais baixos para os combustíveis foram registrados no Sul. O diesel comum foi comercializado a R$ 6,33 na região, após redução de 0,31%, enquanto o tipo S-10 foi encontrado, em média, a R$ 6,38, após queda de 0,78%. No Sul foi também onde o IPTL apontou a maior queda no valor do diesel S-10, de 0,78%.

A maior alta regional registrada para o preço médio do diesel comum foi no Centro-Oeste, onde o valor médio do combustível subiu 0,76%, sendo vendido a R$ 6,62. Em contrapartida, a maior baixa entre as regiões foi no Nordeste. Os motoristas nordestinos viram o preço médio do combustível cair 0,91%, chegando a R$ 6,53.

Estados

No levantamento por Estados, o IPTL constatou que a maior média para o diesel comum em março foi registrada no Acre, de R$ 7,85, após um aumento de 0,77% ante fevereiro. O Paraná aparece como o Estado onde o motorista encontrou o diesel mais em conta em março: a R$ 6,32, após baixa de 0,94% frente ao mês anterior.

Já o Estado que registrou o maior aumento do preço médio do diesel comum foi o Amazonas, onde foi negociado a R$ 7,00, após uma alta de 2,94%. Rondônia, por sua vez, apresentou a redução mais significativa do país, de 5,16%, sendo comercializado a R$ 6,99.

Em relação ao diesel S-10, o maior preço médio registrado em março também foi do Acre: R$ 7,87, após uma alta de 0,77% ante fevereiro. Em Pernambuco, foi identificado o menor preço médio do mês, R$ 6,37, após redução de 1,85% no valor do combustível no Estado.

O maior aumento do diesel S-10 em fevereiro, de 2,03%, foi observado no Amazonas, onde o combustível passou a ser negociado por R$ 7,05. A maior redução, de 1,94%, foi registrada no Rio Grande do Norte. Nos postos de abastecimento do Estado, o combustível foi encontrado, em média, a R$ 6,58, segundo o IPTL.